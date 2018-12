Nürnberg, Z-Bau Stage for Peace Festival 2018

Freitag, 21. Dezember 2018, 19:00 Uhr Veranstaltungsort: Nürnberg, Z-Bau

Wohnzimmerbühne:



- Tuuli Jartti

- Nobutthefrog

- Hannah Grosch

- Jordan Prince



Galerie:



- apanorama

- LIONLION

- A Tale Of Golden Keys

- The Rolling Chocolate Band



Aftershow mit Trouble in Paradise!



Wie immer ist der Eintritt auf Spende, die Einnahmen abzüglich Unkosten gehen in diesem Jahr an SOS MEDITERRANEE.



SOS Mediterranee leistet Seenotrettung im Mittelmeer, im europäischen Verbund und zusammen mit Ärzte ohne Grenzen / Médecins Sans Frontières (MSF). So konnten bereits über 29.000 Menschen auf ihrem Boot, der Aquarius aufgenommen werden.



Außerdem wird es einen Infobereich geben an dem sich FriendShip Nürnberg und die Seebrücke Nürnberg vorstellen werden. Außerdem wird es eine Kleiderspendenannahme für den Frankenkonvoi!