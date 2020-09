Nürnberger Altstadt Nürnberg.Pop Festival 2020

Samstag, 10. Oktober 2020, 19:00 Uhr Veranstaltungsort: Nürnberger Altstadt

Das Nürnberg Pop Festival 2020 findet am Samstag, 10. Oktober ab 19:00 Uhr in vier Spielstätten statt: Katharinenruine (Am Katharinenkloster 6), HINZ x KUNZ (Marientorgraben 13), Apollo Kino (Vordere Sterngasse 27) und KORN´S (Kornmarkt 5-7-).

Aufgrund der maximal genehmigten Kapazität für Kulturveranstaltungen in geschlossenen Räumen können drei Spielstätten miteinander verbunden und mit einem Ticket besucht werden. Für die vierte Spielstätte wird ein separates Ticket verkauft. Wer ein Ticket für dieses Konzert hat, kann damit nicht in die anderen drei Spielstätten und umgekehrt.

Ihr habt die Wahl: 1 KORN´S (Saal)

lilly among clouds (Duo mit Cello), The Green Apple Sea (Duo)

TICKETS 22,- Euro zzgl. VVK-Gebühren + (freiwillig) Spende

* limitiert auf 75 Tickets



oder



2 KATHARINENRUINE + HINZ X KUNZ + APOLLO KINO

Telquist, Umme Block, Hannah & Falco, John Steam Jr, elena steri, Fischer&Rabe, apanorama, Laura Heller, Skull Sized Kingdoms

TICKETS 12,- Euro zzgl. VVK-Gebühren + (freiwillig) Spende

* limitiert auf 200 Tickets

Die Tickets und alle weiteren Infos zum Nürnberg Pop Festival 2020 und auch zur Nürnberg Pop Konferenz 2020 findet ihr HIER: