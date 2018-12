Nürnberg, MUZclub 12 Jahre MUZclub

Samstag, 12. Januar 2019, 20:00 Uhr Veranstaltungsort: Nürnberg, MUZclub

Lineup:

● Kala Brisella- die Berliner Gitarrengruppe auf dem Hamburger Label Tapete Records. Post-Punk, der Gefühle transportiert, die zärtlich-hart durch Mark und Bein streichen...



● Heinrich war Kleist, doch sie sind Heinrich von Kleister und Lukas von Beathoven, die sich hier aus dem Sumpf des deutschen HipHop ausgraben. Die herrlichen Beats schwanken zwischen meisterlichem Jazzpiano und derbem Synthi-Trash mit live geloopter Beatbox und werden von Heinrich mit Reimen garniert.



● Your Careless Spark. Sanftes Unbehagen und explosive emotionale Ausbrüche bilden den ungewöhnlichen Rahmen für die stets cineastische Musik von Your Careless Spark. In der musikalischen Nachbarschaft von Bands wie Elbow, The National, Wilco oder Grizzly Bear angesiedelt, hat diese Band eine Vorliebe für Melancholie, ist aber dennoch stets auf der Suche nach dem Licht hinter der Wolkendecke.



● Julia Laura. "Mit „cheesy love songs & shitty guitar-playing“ definiert Julia Laura sich und ihre Musik. Dabei überzeugt sie fraglos mit ihrer sanften Stimme und Akustikgitarre und feiert nach erfolgreichen Auftritten in Nürnberg und Fürth inzwischen in Deutschland und der Schweiz einen Erfolg nach dem anderen." - Nuremberg International Human Rights Film Festival





+ DiskoDisko!, all night.