Schrobenhausen, Bauer-Rondell Noisehausen Festival 2019

Vom Geheimtipp zur festen Größe im Festivalkalender. Nach einem erneut restlos ausverkauften Spektakel dieses Jahr, steht 2019 die vierte Auflage in den Startlöchern.

Samstag, 27. Juli 2019, 15:00 Uhr Veranstaltungsort: Schrobenhausen, Bauer-Rondell

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. NOISEHAUSEN FESTIVAL 2019 - Trailer

LineUp:

KETTCAR

THE BABOON SHOW

MONO & NIKITAMAN

THE INTERSPHERE

MONOBO SON

PRESSYES

A TALE OF GOLDEN KEYS

TASKETE!

DOBRÉ

PAWN PAINTERS

und viele mehr!