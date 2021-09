Im Videolivestream und bei PULS Radio New Music Award 2021

Freitag, 10. September 2021, 20:00 Uhr Veranstaltungsort: Im Videolivestream und bei PULS Radio

Seit 2008 findet jedes Jahr der New Music Award statt – als Sprungbrett in die Musikwelt für junge Küstler:innen und Bands. Die Gewinner:innen der letzten New Music Awards waren z.B. Majan, Leoniden, Kraftklub, Antilopen Gang und OK Kid. Auch in diesem Jahr wird der New Music Award bereits zum 14. Mal von den jungen Programmen der ARD verliehen.

PULS nominiert LIENNE für den New Music Award 2021 in der Kategorie "Newcomer:in des Jahres"

PULS Radio findet, dass Lienne ein Ausnahmetalent in der deutschen Musikszene ist und hat sie deswegen für den New Music Award 2021 nominiert. Die neun jungen Radioprogramme der ARD schicken jeweils einen Act aus ihrem Sendegebiet ins Rennen um den begehrten Newcomerpreis. Ob sie den New Msuic Award in der Kategorie "Newcomer:in des Jahres" mit nachhause nimmt, erfahrt ihr am Freitagabend, den 10. September 2021 ab 20 Uhr – LIVE – im Videolivestream auf newmusicaward.de und bei PULS Radio.

Die Nominierungen 2021 in der Kategorie "Newcomer:in des Jahres"

LIENNE aus Augsburg– PULS (BR)

aus Augsburg– Chris James aus Hilden – 1LIVE (WDR)

aus Hilden – Leepa aus Berlin – Fritz (rbb)

aus Berlin – Rote Mütze Raphi aus Koblenz – DASDING (SWR)

aus Koblenz – Bloodhype aus Saarland, jetzt Berlin – UNSERDING (SR)

aus Saarland, jetzt Berlin – 01099 aus Dresden – MDR Sputnik

aus Dresden – Chuala aus Stade, jetzt Berlin – N-JOY (NDR)

aus Stade, jetzt Berlin – Florida Juicy (Producer-Team) aus Bremen – Bremen NEXT (Radio Bremen)

(Producer-Team) aus Bremen – Jupiter Flynn aus Frankfurt – Deutschlandfunk Nova

aus Frankfurt – Jamin aus Frankfurt/Main – YOU FM (hr)

Durchstarter:in des Jahres

In der Kategorie "Durchstarter:in des Jahres" wurden die Gewinner:innen bereits gekührt und es haben gleich zwei Acts gewonnen: LEONY (ist im Bayerischen Wald aufgewachsen) und LUNA (aus der Nähe von Passau). LEONY hat u.a.mit ihrem Song “Faded Love” einen krassen Radio- und Mainstream-Charthit gelandet und LUNA hat mit ihrer bewegenden Ballade “Verlierer” TikTok und die YouTube-Trends quasi schon durchgespielt.