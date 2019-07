Nürnberg, Z-Bau Z-Bau Sommerfest 2019

Samstag, 13. Juli 2019, 14:00 Uhr Veranstaltungsort: Nürnberg, Z-Bau

🍺🥗🛹

ab 14 Uhr

Nordgarten und Z-Bau Biergarten geöffnet

mit Kulinarischem + Honig Bräu & Z-Bräu Craftbeer + Spiel & Spaß + Aktionen von den Z-Bau Mieter_innen

🚲🚲🚲

Fahrradflohmarkt von Bangladash Trash und Schleudergang

(keine Anmeldung, keine Gebühr)



🎤🥁🎷

Biergarten Bühne:

16:00 Romina S.

19:30 Ilgen-Nur

21:00 The Essex Green (US)



👕

ab 17 Uhr

The Solidary Church of Kunstverein Praises the Lord of Consumption

- heilige Konsummesse von und mit dem Kunstverein Hintere-Cramergasse e.V.



🌳🍕🤹

Nordgarten Bühne

ab 16:30 Varieté- & Zirkus-Programm vom Zirkus-Labor

- "Home, sweet home" -> Artistik von Tatjana Bilenko

- "Amore Amore. Zwei Clowns und die Liebe" vom Rote-Nase-Clowntheater (Iris de Boor und Barbara Richter)

- "Reger Flugverkehr" Jonglage von Fritz Mack

- "Riesenseifenblasen" von Peter Rupprecht

🎸

Fuzz over Nordgarten

Musikprogramm, liebevoll zusammengestellt von FUZZ over Nuernberg & Urban Lab & ZYCHEDELIC



🎨

Workshops und Aktionen im Nordgarten

Töpfern für Kinder und Erwachsene

Graffiti + Wandmalerei

Infostand der Solawi Nürnberg und Umgebung - Biolandhof Dollinger

Spiele, Kinderaktionen & Schminken



🍕

Kulinarisches im Nordgarten

Afrikanisches Soulfood in der Außenküche

DIY-Pizzabacken auf dem Grill mit dem Urban Lab

Craftbier von Honig Bräu

Chai-Tee Stand vom Atelier Hafner/Wachsmann



🖌📷📃

Workshops im Bauteil A

Atelier Manfred Schaller: Traditionelle Chinesische Tuschemalerei

Atelier Mark Fischer: Fotoworkshop



🌙🌙🌙🌙🌙🌙🌙🌙🌙🌙🌙🌙NACHTS🌙🌙🌙🌙🌙🌙🌙🌙🌙🌙🌙🌙



Wenn sich das Open Air Programm langsam dem Ende neigt, geht es innen lautstark weiter.

Die lokalen Indie Helden von Yucca spielen live bis alle T-Shirts nass geschwitzt sind und im Anschluss sorgen Tobi Rakete, DJ Shironeko und Wookii für jede Menge Freude auf den beiden Dancefloors!



🌝✨🥳

Galerie:

23:00 Yucca (live)

00:30 Tobi Rakete



Roter Salon:

22:00 DJ Shironeko

02:00 Wookii



Eintritt frei!