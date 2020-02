München, Technikum Joan As Police Woman

Ihre Songs machen klar, das Leben ist kein Wunschkonzert. Joan weiß, wie man überlebt und sendet Grüße in den Himmel. Der Name ist etwas irritierend. Die amerikanische Musikerin Joan Wasser nennt sich Joan As Police Woman, weil man ihr eine dramatische Ähnlichkeit mit der Schauspielerin Angie Dickinson nachsagt.