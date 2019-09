München, Technikum Frank Carter & The Rattlesnakes

Auch wenn der Albumtitel „End of Suffering“ zunächst Gegenteiliges vermuten lässt: es ist noch der selbe wütende Frank Carter - wie wir ihn kennen und lieben. Die Rattlesnakes spielen dazu immer noch dämonischen Riffrock und geben ihrem Sänger jede Möglichkeit, das zu tun, was er am besten kann: Auf der Bühne durchdrehen und sein gewaltiges Organ dazu nutzen, jedes Gefühl herauszuschreien.