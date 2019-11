München, St Maximilian Kirche TOTO total 2019

Sonntag, 22. Dezember 2019, 16:00 Uhr Veranstaltungsort: München, St Maximilian Kirche

Kurz vor Weihnachten einen Welthit feiern und gleichzeitig was Gutes tun? TOTO total macht’s möglich.



Am 22. Dezember 2019 wird von 16 bis 20 Uhr in der Kirche St. Maximilian in München Toto’s „Africa“ in Dauerschleife gesungen. Nebenbei könnt ihr gemütlich Glühweintrinken, essen und für einen guten Zweck spenden.



Die Aktion kostet keinen Eintritt, sondern ist auf Spendenbasis! Alle Einnahmen gehen an die HOPE Kapstadt Stiftung - also direkt nach Afrika.



Die Musik kommt von:

KYTES

Bud Spenzer Heart Chor

The Nice Nice

Go Brazil

Umme Block



More tba…