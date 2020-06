München, St. Lukas Kirche Xavier Darcy

Freitag, 26. Juni 2020, 19:00 Uhr Veranstaltungsort: München, St. Lukas Kirche

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Xavier Darcy - Jonah

Am Freitag, den 26. Juni, spielt der Singer-Songwriter für euch in Münchens historischer Lukaskirche. Der gotische Innenraum und die epische Aktustik werden nicht nur für eine einzigartige Kulisse sorgen, sondern auch gleichzeitig ermöglichen, für bis zu 100 Gästen zu spielen und den vorgegebenen Sicherheitsabstand zu gewährleisten. Übrigens gehen 50% Prozent des Ticketerlöses an einen Fonds der Lukaskirche, der freischaffende Künstler*innen, die wegen der COVID-19 Pandemie in Existenznot geraten sind, zu Gute kommt!

Wie immer, müsst ihr auch hier einen Mund-Nasen-Schutz im Innenraum tragen.