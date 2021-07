München, Sommerbühne im Olympiastadion PULS präsentiert: Schlachthofbronx & Friends

Schlachthofbronx ist zurück im Olympiastadion! Nach dem mehr als amtlichen Abend in 2020 sammeln die Clubmusik-Spezialisten von Schlachthofbronx wieder jede Menge innovative Vertreter*innen der bassbetonten Abendgestaltung um sich und bringen geballtes Clubfeeling ins altehrwürdige Olympiastadion. There will be Bass!Schlachthofbronx sind durch ihre vielfältigen Eigenproduktionen zwischen Hip Hop, Dancehall und Techno, ihrem (normalerweise) wilden Tourplan zwischen New York, Mexiko und Rosenheim - vor allem aber auch durch ihre hochenergetischen Liveshows seit Jahren ein fester Bestandteil der Clubszene Münchens, Europas und weit darüber hinaus.