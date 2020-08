München, Olympiastadion Oakhands + The Whiskey Foundation

Sonntag, 20. September 2020, 18:00 Uhr Veranstaltungsort: München, Olympiastadion

Oakhands

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Oakhands - La Jetée (official video)

Bei Oakhands ging es schon immer um mehr als die Musik: Bereits die erste EP "Age of Swans wurde" von einem Kurzfilm begleitet, der die Dualität der Gegensätze der Songs auf kunstvolle Art & Weise anschaulich machte. Beim Hören und dem Live erleben der Münchner Gruppe war schon früh klar, dass Oakhands immer all ihre Gefühle im Gepäck haben. Mehrere Touren durch Europa später treiben sie mit ihrem Debütalbum "The Shadow of Your Guard Receeding" diesen Ansatz nun auf die Spitze: Das Konzeptalbum lotet die unentdeckten Facetten der menschlichen Psyche und der Emotionen aus. Die dazugehörige Video-Serie mit 6 Videos ergänzt und visualisiert das

The Whiskey Foundation

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. The Whiskey Foundation - Unspoken Dreams

Erste Erfolge feierten Murat Kaydirma, Julian Frohwein, Pascal Fischer, Franz Klein und Janis Gursky alias The Whiskey Foundation bereits mit ihrem Debütalbum „Take the Walk“, das 2013 vielbeachtet auf den Markt kam, und ihren unermüdlichen Auftritten, die ihnen in der ganzen Nation eine eingeschworene, stetig wachsende Fangemeinde bescheren. Nur zwei Jahre nach ihrem Debüt begeisterte das Quintett zudem hunderttausende Musikfans als Vorband der AC/DC Stadionkonzerte hierzulande sowie als Support der Deep Purple-Shows in der Tschechischen Republik.

EINTRITT FREI! Wenn es noch Tickets gibt, gibt es sie HIER.