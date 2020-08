München, Olympiastadion Crux Pistols, Roger Rekless, Mola

Donnerstag, 10. September 2020, 19:00 Uhr Veranstaltungsort: München, Olympiastadion

Crux Pistols

Die CRUX PISTOLS sind zwei DJs, die seit Tag 1 hinter den Decks vom Münchner Crux- Club standen und mit ihrem Sound den Laden zu dem gemacht haben, was er heute ist: Einer der wichtigsten Hip Hop Clubs Deutschlands. Ihre Namen sind Dan Gerous & Not.FX.

Auf der Bühne verschmelzen ihre DJ-Skills mit ihren Eigenschaften als Feierbiestern - da bumsen die 808s bis alles vibriert, da fießt der Vodka in Strömen, da wird an Sirenen gekurbelt, mit Airhorns getrötet und auf Cowbells gedroschen... Und natürlich wird der beste Sound gepumpt, den Hip Hop, Dancehall und Trap zu bieten haben. Und wenn der nicht reicht, dann produzieren die Jungs kurzerhand eigene Edits, Remixes oder ganze Songs. Solltest du dich dazu entscheiden eine Show der CRUX PISTOLS zu besuchen, sei dir folgender Tatsache bewusst: Das Duo kommt nicht, um dir und deinen Freunden einen netten Abend zu bereiten, das Duo kommt, um alles abzureißen und anschließend nackt auf den Trümmern zu Tanzen!

Bumaye!

Roger Rekless

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Roger Rekless - GOMA (Official Video) prod. by C.O.W. 牛

David Mayonga aka Roger Rekless – der auch dem letzten Rap-Fan seit seiner Freestyle Tour mit Samy Deluxe und Tribez., Support von Moop Mama oder dem jetzt schon legendären “Unplugged Cypher” mit Samy Deluxe, Eko Fresh, Chefket, Megaloh (um nur einige zu nennen) bekannt sein dürfte, meldet sich nach seinem Album- und Bucherfolg nun mit einer brandneuen Single "Was Bin Ich Für Dich?” zurück.

Ob als Solokünstler, Moderator beim Splash!, Teil der Live Band von Deichkind, Radio-Host auf Bayern 2 und 3, Freestyle-König, Buchautor oder Sozialpädagoge – Rekless hat was zu sagen. Was er sagt hat viel damit zu tun wie es ist Barrieren zu erfahren, sich Herausforderungen auszusetzen, widrigen

Umstände und Vorurteilen ausgesetzt zu sein. Wie er es sagt ist dabei wahnsinnig produktiv. Rekless ist keiner der den Kopf in den Sand steckt. Er erhebt die Stimme und tut was es zu tun gibt – er setzt sich Meinungen und Menschen aus, ja, er schreibt sogar ein Buch wenn es sein muss.

Mola

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. MOLA - Richtung Liebe

Chaos, Exzesse und Frustration.

Die Sängerin MOLA zeichnet in ihrer Musik die ungeschönte Antithese zu einer rosaroten Welt. Sie feiert sich kaputt, zieht dich mit ihren Chaos-Alltag und verzichtet bei ihren Songs auf übliche romantisierende Verklärungen der unbarmherzigen Orientierungslosigkeit, die einen nach der letzten Kippe auf dem

Nachhauseweg einholt.

Es ist ein musikalischer und textlicher Gegenentwurf zur bloßen Funktionalität, die in den letzten Jahren allgegenwärtig wurde; Anti- statt Bubble-Pop. Ob zwischenmenschliche Beziehungen, alkoholgetränkte Nächte mit der Gang oder Ziellosigkeit, bei MOLA werden alle Erfahrungen misstrauisch auf links gedreht, um zu sehen was sich hinter der alltagstauglichen Fassade verbirgt.

Zusammen mit ihrem Produzenten Markus Sebastian Harbauer schafft sie dabei einen eigenständigen Sound. Die rauchige Stimme fügt sich in synthielastige Plastikbeats, angereichert durch organische Elemente, Trap-Hihats, 808 Drums, sphärische Gitarren und Dancehall-Einflüsse.

EINTRITT FREI! Wenn es noch Tickets gibt, gibt es sie HIER.