München, Olympiastadion Beat Art Department

Die Sommerbühne im Stadion: heute mit Live-Beat-Sets von Edward Sizzerhand (Square One), Glammerlicious (Main Concept), Flip (Texta) und L One (ATP Crew) sowie C-Ras, Rude Teen und Selectress Simply Jen

Montag, 14. September 2020, 19:00 Uhr Veranstaltungsort: München, Olympiastadion

Edward Sizzerhand

Beats and Bees sind das Leben des Münchner DJs und HipHop Produzenten. Der studierte Imker mit eigener Honig Marke (Sizzerbees) hatte mit seiner Band Square One um die Jahrtausendwende weltweit für Furore gesorgt und ließ ihn durch die USA und Japan touren. Auf Beat Art Department ist nun sein erstes Solo Album "A Taste Of Honey" erschienen, auf dem er seinen beiden Leidenschaften, Bienen und Beats, verbindet, indem er zu seinen verschiedenen Honigsorten Beats produziert hat.

Glammerlicious

Produzent der Münchner Kult Band Main Concept und seit mehr als 30 Jahren eine der Schlüsselfiguren der deutschen Rapszene. Seine Band Main Concept war eine der ersten Bands in Deutschland überhaupt, die ein deutschsprachiges Rapalbum rausgebracht haben "Coole Scheiße" (1994). Alben wie "Genesis Exodus" (1998) und "Plan 58" (2000) gelten zu recht als Klassiker des Genres. Am 18. September 2020 erscheint auf Beat Art Department "Interpretations Of Web Web", eine Konzeptplatte bei der die Alben der Münchner Jazz Band Web Web als Sample Quelle verwendet wurden. "Glam" nahm hier eine tragende Rolle ein und lieferte, gemeinsam mit L One, einen Großteil der Stücke ab.

Flip

Rapper und Produzent der Linzer Combo Texta, gilt nicht nur in seiner Heimat Österreich als Legende. Hohe Chartplazierungen, Heavy Rotation bei MTV und ausverkaufte Touren in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterstreichen seine eindrucksvolle Diskographie. Sein Produzenten Album "Reflections" von 2015 erschien in dem "Mutterland" des Rap, den USA bei dem New Yorker Label Ill Adrenaline. Sein erstes Instrumental Album "Experiences" erschien vor kurzem bei Beat Art Department.

L One

Einer der umtriebigsten HipHop Produzenten Münchens. Produzent und DJ der beiden Münchner Rapbands Weltuntergäng und ATP Crew. Instrumental Alben auf Beat Art Department, 58Beats, Bumm Clack und Tieftonkultur. Auf Beat Art Department sind die Alben "Farska LP" und "Medusa" erschienen und auf "Interpretations Of Web Web", welches am 18. September erscheint, steuerte er neben Glammerlicious einen Großteil der Stücke bei.

C-Ras

Münchner Rapper und Produzent der HipHop-Formation Greenery Force. Brachte mehrere Alben und Beat-Tapes bei dem Münchner Label Keller Flavour raus sowie das Album "Temples" bei Beat Art Department. Zwei Schlagwörter in der internationalen Presse über "Temples" die eigentlich bereits alles aussagen: Masterpiece (Jet Set - Japan), Great Work (Fifth Element - USA)!

Rude Teen

Beginnt als 12-jähriger 1989 das Auflegen in der Münchner Glockenbach Werkstatt. Erste Stücke erscheinen 1996 auf Amber Records. Erster kleiner Hit "Don't Know" erscheint 1999 auf der Compilation "Future Sounds Of Jazz 6" auf Compost Records. Ab 1998 DJ und Produzent der Band Abstract Art (Kamillion und Balbbwona). Von 2000 bis 2005 Studium in China und DJ für Iron Mic, Ying Tsang, Master Loop und Showtyme. Startet Beat Art Department in 2017 und ist der DJ der Münchner Rap-Combo ArOzA Crew.

Selectress Simply Jen a.k.a. Penina Perle

Bekannt aus der legendären Radiosendung Fresh Inside auf M94,5 weiß die Münchener Selectress ganz genau Perlen aus den Tiefen des HipHop Universums zu fischen und den Beweis zu liefern, dass HipHop seinen Flow, seinen Vibe und seine Aussagekraft nicht verloren hat.

