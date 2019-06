München, Olympiapark PULS präsentiert: MUNICH MASH 2019

BMX - the next chapter! Nach der Spine Ramp in 2017 und BMX Park auf der Seeplattform im vergangenen Jahr, steht dieses Jahr ein Wettbewerb mit einer besonderen Dynamik und besonderer Trickfrequenz an! BMX Lake Line lässt schon erahnen, worum es sich dreht. Zwölf der absoluten Top- Stars aus der BMX Freestyle Szene werden sich auf einem Parcours mit über 100 m Länge messen. Startpunkt ist ein 8 m hoher Turm, von dem die Rider ihre Fahrt aufnehmen. Dann geht es über insgesamt drei Sprünge, zwei sogenannte Gaps und eine Box. Wenn die Jungs nach den drei Sprüngen noch was im Petto haben, können sie am Ende der Line an der Quarter Wall Ride Combo noch zusätzlich punkten. Da kann man auf ein Trick-Feuerwerk der Sonderklasse gespannt sein! Auch dieses Jahr freut sich MASH darauf, die absoluten Top Stars aus der internationalen BMX Freestyle- Szene in München begrüßen zu dürfen, darunter sind Fahrer wie Tom van den Bogaard, das Ausnahmetalent aus den Niederlanden und der deutsche Top-Fahrer Paul Thölen.





Samstag, 29. Juni 2019 von 12:00 bis 20:00

Sonntag, 30. Juni 2019 von 12:00 bis 20:00