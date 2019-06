München, Muffatwerk TEDxYouth@München

Donnerstag, 11. Juli 2019, 16:00 Uhr Veranstaltungsort: München, Muffatwerk

WHO, IF NOT US?

Das Motto der TEDxYouth@München 2019 lautet "WHO, IF NOT US?" Ob Klimaschutz, „offene Grenzen“ oder die Chancen der Digitalisierung: die Generation Z übernimmt immer mehr Verantwortung für die Zukunft unseres Planeten und unserer Gesellschaft. Junge Erwachsene und Kinder auf der ganzen Welt verbinden sich mit Kreativität und Phantasie, um sich für eine friedliche und gerechte Zukunft für die nächsten Generationen einzusetzen.

SPEAKER!

Das Speaker-Line-Up setzt sich aus jungen Aktivist*innen, Journalist*innen, Wissenschaftler*innen, Autor*innen, Künstler*innen, Erfinder*innen, Unternehmer*innen und Changemakern unter 25 Jahren zusammen, die das Publikum mit ihren „ideas worth spreading“ inspirieren werden.

Programm:

Peng! Kollektiv Workshop

ReDI School Coding Workshop

Share the Meal Ideation Session

PULS Radio Workshop

BMW i Future Think Tank

Speakers Corner

Meet our Partners

HighFive Skateboard Parcour

My Motivation Workshop

Food & Drinks

Live Bands & DJs

Alle Infos zur TEDxYouth@München findet ihr hier: