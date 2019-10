München, Milla Die Rationalversammlung

Dienstag, 14. Januar 2020, 19:00 Uhr Veranstaltungsort: München, Milla

Selten hat München etwas mehr gebraucht: Ende 2011 gründeten Heiner Lange, Philipp Scharrenberg, Bumillo, Angela Aux, Soulsepp und Elena Anais das Lesebühnenformat „Die Rationalversammlung – eine Leseshow mit Herz und Hirn“ und erschütterten die Leseszene der bayrischen Traditionslesebühnen. Die Texttruppe tritt klug und schön, rotzfrech und unbescheiden, aber immer wortgewaltig auf – vier Jahre lang im Rationaltheater, danach von 2015 bis 2018 im ImportExport und seit 2019 im Milla Club. Mit einer flippigen Mischung aus brandneuen Texten, Pop-Gedichten, wissenschaftlichen Vorträgen, bayrischem Rap und stockkonservativem Songwriting bringen die Wortkünstler an jedem zweiten Dienstag im Monat die Gemüter der misanthropischsten Zeitgenossen und härtester Zyniker zum Lachen und vor Rührung zum Weinen. Sie appellieren an die Vernunft und bewegen das Herz – die Rationalversammlung legt Wert auf Stil, Accuratesse und Formvollendung. Sie weiß, die ganze Welt ist ein Gedicht. Sie verschreibt sich dem gereimten Versmaß, der korrekten Grammatik und dem anspruchsvollen Unterhaltungsgeschmack ebenso wie der politischen Inkorrektheit und der Wahrheit unflätiger Witze.



Wer noch nie da war, weiß nicht, was er verpasst – nicht einmal annähernd! Etablierte Fernsehformate können sich mehrere Scheiben abschneiden. Wer da war, ertappt sich auf dem Nachhauseweg oft reimend und singend und staunt, welches Kino in seinem Hirn entflammt.