München, Kulturstrand Days at the beach - elektronisch am Kulturstrand 2020

Samstags heißen wir die facettenreiche Welt der elektronischen Musik am Kulturstrand willkommen. Inmitten der Isar und unter freiem Himmel sind bei unserer „Days at the beach“ Reihe Münchner DJs und Live-Künstler zu Gast. Diesen Samstag: RITUAL:DIGITAL.