München, Königsplatz TUNIX 2019

Wenn die Nächte wärmer werden und es einem immer schwerer fällt, in Vorlesungen zu gehen, dann ist es wieder Zeit für TUNIX.

Montag, 17. Juni 2019, 12:00 Uhr Veranstaltungsort: München, Königsplatz Dienstag, 18. Juni 2019, 12:00 Uhr Veranstaltungsort: München, Königsplatz Mittwoch, 19. Juni 2019, 12:00 Uhr Veranstaltungsort: München, Königsplatz Donnerstag, 20. Juni 2019, 12:00 Uhr Veranstaltungsort: München, Königsplatz Freitag, 21. Juni 2019, 12:00 Uhr Veranstaltungsort: München, Königsplatz

So verwandelt sich gegen Ende des Sommersemesters die Wiese zwischen Glyptothek und Mensagebäude in ein Open-Air-Gelände, welches mit Biergarten und Konzertbühne beeindruckt. Hier bestimmen brandheiße Newcomer und regionale Künstler das Programm – und das bei freiem Eintritt! Von Funk über Pop bis hin zu Ska und Rock ist für jeden Geschmack etwas dabei. Bereits seit 38 Jahren finden unsere Gäste auf dem TUNIX alles was das Herz begehrt: Neben einem atemberaubenden Ambiente und Musik vom Feinsten, werden ebenso Speisen und Getränke zu studentenfreundlichen Preisen angeboten. Zusätzlich lädt unsere Liegestuhlwiese mit einem angrenzenden Wasserpfeifen-Verleih dazu ein, die Seele baumeln zu lassen. Ermöglicht wird dieses Stückchen Münchner Tradition durch die über 400 Studierenden, welche dieses Open Air ehrenamtlich organisieren und durchführen.

