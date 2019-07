München, Import Export Import Export Open 2019

Fühlt euch herzlich eingeladen zum Flanieren&Entspannen, Lauschen&Tanzen, Spielen&Basteln, Ratschen&Diskutieren... Feiert den Sommer in der Stadt und die schillernde Vielfalt Münchens!

Freitag, 30. August 2019, 12:00 Uhr Veranstaltungsort: München, Import Export

WAS? Livemusik, Kinderprogramm, Theater, Performances, Visuelles, Kunst und Diskurse.

WANN? Im August immer Dienstag-Sonntag, draußen&drinnen.

WIEVIEL? Nix! Der Eintritt ist für Alle & Alles frei!

Mit u.a.: JOASIHNO MOBILE DISCO * PHO QUEUE * EMBRYO * ORGAN EXPLOSION * TURNTABLE TENNIS * ROCKET MEN * AWA * FAZER * RASTSTÄTTENTHEATER * MONACO JAZZ CLUB * RAFFAELE QUARTA * AQUAFABA * THE HERCULES AND LEO CASE * RUMPELPUMPEL THEATER * KATRIN F. UND DER DÄNE*LEO BETZEL TRIO*ANTUN OPIC THE IMAGINARY ORCHESTRA*ARASH*REZA&FRIENDS*MJALI&JARCKBOY*NACHTASYL*EKSOTIK MEKSOTIK

... und noch viel mehr!

Das genaue Programm des heutigen Tages findet ihr auf der Import Export Page: