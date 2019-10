München, Import Export Carpet / Neuzeitliche Bodenbeläge

Behind The Green Door Events &&& A ʟ ᴛ ᴇ ʀ ɴ ᴀ ᴛ ɪ ᴠ ᴇ F ᴀ ᴋ ᴛ ᴇ ɴ kollaborieren via Kraut~Wave~Disko~Spezial mit Auftritten von ...

Freitag, 25. Oktober 2019, 22:00 Uhr Veranstaltungsort: München, Import Export

■ [ Carpet ] LIVE!

■ Albert Matong Atelier für Musik / Aux

■ &&&

■ [ Neuzeitliche Bodenbeläge ] LIVE!

■ Themes For Great Cities / Berlin



Dazu DJ-Sets von



■ Ellis Dee (Behind the Green Door)

■ Tom Zwotausend (Alternative Fakten)

&&&

■ Tower of Error by Lucien Lietz (Kreuzer Lichtmaschine)

