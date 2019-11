München, HFF PULS präsentiert: Hindafing Premierenfeier

Freitag, 08. November 2019, 19:30 Uhr Veranstaltungsort: München, HFF

A bissl korrupter geht immer: Für die zweite Staffel ihres Überraschungshits schicken die „Hindafing“-Macher ihren korrupten Antihelden Alfons Zischl geradewegs ins Zentrum der Spezlwirtschaft: Den bayerischen Landtag. „Hindafing“, 2016 erstmals auf die nichtsahnende Bevölkerung losgelassen, erwies sich als echter Überraschungshit für die NeueSuper: Nach dem nationalen Siegeszug gingen die Auswertungsrechte an Netflix, so dass nun die ganze Welt darüber im Bilde ist, wie in der bayerischen Provinz Politik getrieben wird. Nämlich zumindest im Fall von Alfons Zischl (Maximilian Brückner) mit weißer Nase und tiefschwarzer Weste. Dass das kein Grund für ein verfrühtes Karriereende sein muss, zeigt jetzt (endlich) Staffel 2, in der Zischl zwar seinen Bürgermeisterposten verloren hat, was für seine weitere politischen Ambitionen aber kein Hindernis sein muss. Im Gegenteil: Vom provinziellen Hindafing geht’s als Abgeordneter in den bayerischen Landtag. Und dass man sich auch hier von einer Katastrophe in die nächste reiten kann, versteht sich eigentlich von selbst, oder?