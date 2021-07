München, diverse Locations Filmfest München

In diesem besonderen Jahr zeigt das 38. FILMFEST MÜNCHEN 70 Langfilme aus 29 Ländern, darunter 28 Deutschlandpremieren und 33 Weltpremieren – alle auf der großen Leinwand, an acht Open-Air-Locations und in sieben Filmfest-Kinos.

Dabei geht es in vielen Filmen um Fragen der Gemeinschaft und Dazugehörigkeit, um sexuelle Identität und Reisen in imaginierte Welten. Es ist ein engagiertes und zugleich unterhaltsames Line-Up, mit Filmen, die ihre eindringlichen Geschichten mit sommerlicher Leichtigkeit erzählen. Die bekannten Reihen Neues Deutsches Kino und Neues Deutsches Fernsehen zeigen ausschließlich Weltpremieren mit dem „Who is Who“ der hiesigen Filmlandschaft, während die Wettbewerbsreihen CineMasters und CineVision jeweils zehn Deutschlandpremieren präsentieren – von etablierten Regiegrößen beziehungsweise spannenden Newcomer:innen. In der Sektion Spotlight tummeln sich indes wie immer hochkarätig besetzte Glanzstücke des internationalen Kinos und Freund:innen des Kurzfilms kommen beim BEST OF FILMSCHOOLFEST auf ihre Kosten. Als Sektion speziell für das junge Publikum lädt außerdem das Kinderfilmfest zu einer ganz besonderen Festivalausgabe mit fünf Filmen und ganz viel Nachmittags-Open-Air ein.