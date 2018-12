München, Feierwerk Masta Ace

MASTA ACE: Der am 4. Dezember 1966 in Brooklyn geborene MC gehört zu den fantasievollsten Erzählern und produktivsten Textern, die es jemals gab. MARCO POLO: In den letzten 10 Jahren schickte er seine Fans über eine fein abgestimmte Drum-Machine und ein magisches Stücken Vinyl zu einer alternativen Dimension, irgendwo zwischen den 90er Jahren und der Gegenwart.