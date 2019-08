München, Cord Club IN_DIE_DISKO

Mittwoch, 18. September 2019, 23:00 Uhr Veranstaltungsort: München, Cord Club

Die IN_DIE_DISKO hat sich in 2 Jahren zur besten Indie/Alternative-Party Münchens gemausert. Und das auch noch im schönsten Club der Stadt. Im Cord Club (nähe Stachus) heißt es immer am Mittwoch: „Gehst du mit mir IN_DIE_DISKO?“ Die studentenfreundliche Indie-Party mit easy Eintritt ist ein Muss für alle, die den besten IndiePopRocknRollTronixNerdHits-Sound von den Strokes bis Bilderbuch, über Oasis hin zu Portugal The Man, Kraftklub, Von Wegen Lisbeth & die neue Grizzly Bear oder mal ne kurze Runde Elektrobassdrum hören wollen und auf Zucker, Gitarren, Amore und schöne, entspannte Menschen fernab der Schickeria stehen.