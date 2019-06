München, Alte Kongresshalle Forward Festival Munich 2019

Zum 5. Mal bringt das Team um Forward Creatives eine extrem gute Dichte an internationalen Designern, Grafiker, Fotografen usw. nach München. Die Kreativen treffen sich wieder in der alten Kongresshalle und lauschen den Größen der Branche.

Donnerstag, 13. Juni 2019, 11:30 Uhr Veranstaltungsort: München, Alte Kongresshalle Freitag, 14. Juni 2019, 11:00 Uhr Veranstaltungsort: München, Alte Kongresshalle

Das Ziel dabei sind inspirierende Begegnungen, Menschen und Geschichten, sowie Input für jeden Interessierten. So muss man nicht zwingend vom Fach sein, um hier zwei schöne Tage zu verbringen. Vom Studenten, über Künstler, Art Direktoren oder eben Interessierten ist hier jeder anzutreffen und dabei zu beobachten, wie sie sich in Inspiration verlieren.

SPEAKERS:

>> Stefan Sagmeister

>> Eike König

>> The Mill

>> David Carson

>> Ferry Gouw

>> OrtnerSchinko

>> Max Siedentopf

>> AKQA

>> Rizon Parein

>> MARSHMALLOW LASER FEAST

>> Roger Ballen Photography

>> Natasha Jen (Pentagram)

>> Gemma O'Brien

>> Selam X

>> Kelli Anderson

>> and many more!

Alle Infos zum Forward Festival findet ihr hier: