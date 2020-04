Im Livestream Stay Home Festival

Ein Festival mit vielen Augsburger Künstler*innen als Stream und live aus dem Kühlergebäude auf dem Gaswerkgelände in Augsburg - direkt in eure Wohnzimmer.

Freitag, 24. April 2020, 18:00 Uhr Veranstaltungsort: Im Livestream

Das erwartet euch:

Behind the Stream - wir geben euch in einem 30minütigen Talk einen Einblick hinter die Kulissen des Club & Kultur Stream. Wer steckt dahinter? Wie wird es organisiert? Was ist das Ziel?

Kunstauktion Kunst für Kunst - Augsburger Künstlerinnen und Künstler versteigern ihre Kunstwerke. Vorgestellt und moderiert von Eva Krusche und Christofer Kochs. Ein Teil der Einnahmen spenden wir für das Bündnis Seebrücke. #LeaveNoOneBehind

Live-Konzerte - was wäre ein Festivaltag ohne Musik? Augsburger Musikerinnen und Musiker spielen live für euch ein exklusives Konzert mit David Kochs, Das Ding ausm Sumpf, Ala Cya, Art In Crime, Paspas, Boost, Troy of Persia und der TheVoice Teilnehmerin Anna Strohmayr.

Zum Stay Home Festival Livestream - am 24.04. ab 18:00 Uhr - klickt bitte hier: