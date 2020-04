Im Livestream Joy Denalane feat. Max Herre

Obwohl sie gerade mitten in den Vorbereitungen für ihr noch in diesem Jahr erscheinendes Album „Let Yourself Be Loved“ steckt, wird Joy sich und uns und euch eine Mittagspause gönnen. Dort wird Joy den ein oder anderen Soul-Klassiker und – mit Max an ihrer Seite - vielleicht auch ein paar der geschätzten gemeinsamen Songs spielen.