Impuls Festival 2020 Main Concept, Blackout Problems und Angela Aux beim Clubfestival in Passau

Wir präsentieren Euch bei diesem kuscheligen Winter-Clubkonzertfestival in der Dreiflüssestadt wie gewohnt mit gaaanz viel Liebe und Sorgfalt handverlesene Künstler: 24 Konzerte in den diversen Locations der City.

Freitag, 10. Januar 2020, 19:00 Uhr Veranstaltungsort: All over Passau Samstag, 11. Januar 2020, 19:00 Uhr Veranstaltungsort: All over Passau

Festival bei Minusgraden? Ohne Gummistiefel? In Passau geht das! Bei der fünften Ausgabe des Impuls Festivals spielen Acts wie Main Concept, Roberto Bianco & Die Abbrunzati Boys oder die Blackout Problems in Passau. Am 10. und 11. Januar werden in sieben Locations wie der Redoute, dem Zeughaus oder der Heiliggeistkirche in diesem Jahr 24 Konzerte aus allen Spielarten der Popmusik angeboten - von Hiphop über Indie, bis Punkrock.



An das Festival angeschlossen: die Popkulturwoche von 6.1.-12.1.2020. Mit Workshops, einem Song Slam, Diskussionen und Netzwerktreffen schüren wir die Vorfreude auf das Konzertkarussel am Wochenende.

Das Livemusik-Programm: Fr., 10. Januar 2020: Main Concept | Loisach Marci | The Dirt Rockband



Sa., 11. Januar 2020: Blackout Problems | Roberto Bianco & Die Abbrunzati Boys | ANT ANTIC | Matija | Yasmo & die Klangkantine (Yasmo mit DJ) | John Garner | Telquist | Angela Aux | more than neighbours | mola | Umme Block | Fischer&Rabe | Elena Rud | LORiiA | Skinny B | PAUL | Erection | Wolfgang Michael | CLOUD NINE | SUBRIDGE | BLACK ORBIT



Konzertlocations: Redoute | Jugendzentrum Zeughaus Passau | Zauberberg Passau | Heiliggeistkirche | Café Museum | Guntherburg | Soiz Galerie

