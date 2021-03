Im Livestream Telemilla presents ditu Album Release

Ein vielsagender Blick in die Weite. Ein alltäglicher Gruß in die Leere und wenn die Lücke gefunden wird, fallen wir in das nächste Loch. Aber vielleicht finden wir von dort aus auch wieder den Weg nach oben – oder eben doch ins Nichts. Irgendwo dazwischen kommt ditu mit seinem Soloalbum “Kia Ora” her –eigentlich ein bisschen überfällig nach all den Jahren des Machens. Der Funken Weltuntergäng ist spürbar. Der Bumm Clack-Einfluss der letzten Jahre nicht zu überhören. Aber auch das ATP-Umfeld hat Spuren hinterlassen. Der Großteil des Albums wurde von ditu selbst produziert, die Kompagnons L One & Harry Crotch haben dazu beigetragen, dass die Scheibe rund wird.