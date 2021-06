Im Livestream Marry Klein Kulturdonnerstag: Marry Klein Global | Day 6

Bei einem Livestream tanzt du immer in der ersten Reihe!

Donnerstag, 10. Juni 2021, 20:00 Uhr Veranstaltungsort: Im Livestream

Livestream aus dem Harry Klein:

Interview partners

Red Pig Flower (Süd-Korea)

Jackie Queens (Südafrika)

Lauren Mia (Los Angeles)

Ksenia Kamikaza (Georgien)

Music: Catenation / Sylvia Hinz & Jeanne Comateuse

Visuals: Catenation

Elektronische Tanzmusik steht vor allem für eins: Diversität. Trotzdem müssen heutzutage noch immer weibliche DJs um Sicht- und Hörbarkeit kämpfen. Wirft man einen Blick auf die Line-Ups der bekannten Clubs, Festivals und Partyreihen, fällt schnell auf, dass der Großteil der DJs männlich ist. Die Studie: „Facts Survey 2020“ vom feministischen Netzwerk “female:pressure” zeigt, dass die Auftritte auf den Festivals weltweit von 2017 - 2019 um die 70,5% von Männern besetzt wurden. Die Besetzung weiblicher Künstler*innen betrug dagegen nur 20.5%.

Warum existiert noch immer eine so auffällige geschlechtsspezifische Diskrepanz in der elektronischen Partyszene und gibt es Wege, dieses Missverhältnis in naher Zukunft zu lösen?

In dieser Ausgabe des Kulturdonnerstag gehen wir global und richten das Rampenlicht auf weibliche DJs der elektronischen Szene. Das Marry Klein lädt unter der Moderation von DJ Kimswim vier international bekannte weibliche DJs zum Interview ein, um mit ihnen über ihre Arbeit und persönlichen Erfahrungen in einer so männerdominierten Branche zu sprechen. Unsere Gäste werden live aus Süd-Korea, Südafrika, Georgien und Kalifornien einschalten. Die Sendung wird dementsprechend auf Englisch stattfinden.

Zu Gast sind:

Red Pig Flower ist eine koreanisch-japanische und in Berlin und London ansässige DJ, Live-Act, Labelinhaberin, Produzentin und bildende Künstlerin. Sie begann ihre musikalische Reise in Asien, zunächst als Mitglied einer Live-Band, aber bald darauf fand sie ihr wahres Ethos und ihren persönlichen Sound der elektronischen Musik. Heute gehört sie zu eine der angesehenen Figuren der Berliner Underground-Elektro-Szene.

Jackie Queens ist eine in Südafrika basierte DJ, Produzentin, Songwriterin und Autorin. Mit Projekten wie GIRLS oder #womenofhouse bietet sie Künstler*innen, die oft unsichtbar sind, eine Plattform.

Lauren Mia ist eine in Los Angeles lebende Pianistin, Komponistin, DJ, Songwriterin, Sängerin und Produzentin, die sich im Genre des Progressive House und Melodic Techno einen Namen gemacht hat. Mit ihren heilenden, orchestralen und progressiven Klängen versucht sie Menschen mit sich selbst und mit ihren Mitmenschen zu verbinden.

Ksenia Kamikaza ist eine in Tbilissi basierte DJ, Produzentin, Gründerin des „Platz für Tanz“ Label und „UNDER“ Festival in Riga. Als Vollzeit-DJ und Promoterin produziert sie ihre eigene Musik und betont, dass es sich nicht um Techno oder Electronica handelt, sondern um ihre eigene Suche nach dem Sound des inneren Raves.