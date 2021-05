Im Livestream Harry Klein Livestream: Techno ist Familiensache w/ Anja Schneider

Livestream aus dem Harry Klein:

Wir können dir ein musikalisches Powerhouse bieten: Anja Schneider! DJ, Produzentin, Radiomacherin, Label Chefin – um nur ein paar Aufgabenbereiche der ruhelosen Berlinerin zu nennen. Ihre aktuelle Radioshow „Club Room“ von Radio Eins zieht wöchentlich viele begeisterte Zuhörer*innen an. Nach 12 Jahren im eigens gestarteten Mobilee Label, gründete sie 2017 ihr neues Label Sous Music, mit welchem sie sich mehr Freiheit und einen persönlicheren Zugang zu ihrer Musik versprach. Und das hört man: Mit welcher Feinfühligkeit sie ihren House und Techno produziert, welche Energie vermittelt wird: Das kann nur Anja Schneider!

Unsere Resident SilSan vom Kollektiv „Techno ist Familiensache“ entdeckte bereits in ihrer Jugend ihre musikalische Ader. Sie erlernte Gitarre, Schlagzeug und Percussion und spielt seither auch aktiv in Bands. Seit 2015 macht sie die Clubs der bayerischen Hauptstadt unsicher und zieht fortan ihr Publikum mit dem besonderen Mix aus treibenden & melodischen Techno Klängen in ihren Bann.