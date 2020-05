Im Livestream Africa Day @home beim DOK.fest München 2020

Sonntag, 10. Mai 2020, 19:00 Uhr Veranstaltungsort: Im Livestream

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Africa Day @home beim DOK.fest München 2020

Drei Filme aus und über Afrika werden im Online-Programm des Festivals zu sehen sein. Und auch die Podiumsdiskussion führen wir als digitales Format weiter – dieses Jahr mit dem Thema: Stronger together – translating panafricanism into documentary filmmaking.

Zur Live-Schaltung begrüßen wir die Filmemacher.innen von THE LETTER (Maia Lekow und Christopher King) und DAYS OF CANNIBALISM (Teboho Edkins). Im Gespräch wird es um die Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der Geschichte des Filmemachens, der Filmästhetik und in den Produktionsbedingungen gehen. Expertin Tiny Mungwe (Producerin bei STEPS) teilt ihr Wissen und ihre Visionen in der Diskussion. Die Kenntnisse von Expert.innen, die sich gegenwärtig mit Panafrikanismus im Afrikanischen Kino auseinandersetzen, werden das Gespräch sinnfällig bereichern. Nach dem Talk ist ein kurzer musikalischer Beitrag der Regisseurin Maia Lekow geplant: aus dem Soundtrack ihres Films THE LETTER, den die bekannte Musikerin selbst komponiert hat.Die Diskussion findet auf Englisch statt.

Mehr Informationen zum DOK.network Africa finden Sie hier: