Im BR Fernsehen Startrampe Spezial: GEMEINSAM LAUTER mit Elena Steri und LionLion

In der letzten Sendung dieser Reihe ist Startrampe-Host Fridl Achten zu Gast im Glashaus in Bayreuth. Für die lange vermisste Konzert-Atmosphäre im Glashaus sorgen in dieser Sendung zwei Musik-Acts aus der Region: Elena Steri und LionLion.