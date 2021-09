Erlangen, Kulturinsel Wöhrmühle Ami Warning

19:57 Uhr Ok Valentin Hansen

Info Die Londoner Sängerin und Songwriterin Izzy Bizu hat auf Tour mit Sam Smith, Foxes und Rudimental am großen Ruhm geschnuppert. 2016 ist sie dann selbst durchgestartet. "Faded" (2020) ist nach einem heftigen Streit entstanden.

20:06 Uhr Keep It Together Pip Blom