Eching, Freizeitgelände Brass Wiesn Festival 2019

Brass-Musik aus Bayern und der Welt, weitläufige Wiesenflächen zum Chillen und Tanzen, gut gelaunte Besucher aller Altersgruppen und der Echinger See zum Abkühlen - das ist das Brass Wiesn Festival in Eching.

Donnerstag, 01. August 2019, 17:00 Uhr Veranstaltungsort: Eching, Freizeitgelände Freitag, 02. August 2019, 09:00 Uhr Veranstaltungsort: Eching, Freizeitgelände Samstag, 03. August 2019, 09:00 Uhr Veranstaltungsort: Eching, Freizeitgelände Sonntag, 04. August 2019, 09:00 Uhr Veranstaltungsort: Eching, Freizeitgelände

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. NOISEHAUSEN FESTIVAL 2019 - Trailer

LineUp:

Außergebirg Musikanten, Aufgspuit & Freind, Bast Scho, Bayernmusikanten, Blaskapelle Traunwalchen, Blechduin Musi, Blusnknepf, Bradlfettn, Brass Against, Brass Wiesn DJ Team, Brazzo Brazzone, CubaBoarisch 2.0, D'Boazn Briada, DeSchoWieda, Dezent Böhmisch, Dicht & Ergreifend, Die 3 Hoibe Musi, Die Fexer, Die Jungen Böhmischen, Die Vierhofer, Die Wieseckmusi, Django 3000, Dreieck Musi, Duanix Musi, Echinger Blaskapelle, Erwin & Edwin, Fäaschtbänkler, Feger-Spezies, Froschenkapelle, Großstadt Boazn, Hafenstoaner Alphornbläser, Heid geht's guad Musi, Honauer Musikanten, Jack Russels Halsbänd, Jungle by Night, Kapelle Josef Menzl, Kapelle Kaiserschmarrn, Klangbagasch, Kohlstatt Musikanten, Lenze & de Buam, Losamol Mundart, MaddaBrassKa, Monaco Musi, moskovSKAya, Musikatzen, Musikverein St. Andreas, Neufahrner Böllerschützen, Obermooser Buam, Oimara & Fuzzi Mamba, Pam Pam Ida, Postwirtmusi, Quetschnblech, Röthensteiner Musikanten, Ringlstetter, Russkaja, Saustoi Musi, Schreime Musi, Sillianer Buibm, Sunnseit Brass, Tanngrindler Musikanten, Tom und Basti, Trio SBS Pluspaket, Vaschiaba Musi, Waldramer Tanzlmusi, Well Brüder, Wex'l Partie, Wiesn Buam, WosDaBrassKo, Zua Blos'n

Alle Infos zum Brass Wiesn Festival 2019 findet ihr hier: