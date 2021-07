München, Bahnwärter Thiel Atelierpark Sommerfest - Tag der offenen Tür

Auf dem weitläufigen Bahnwärter Thiel Gelände wurden in den letzten Jahren über 70 Ateliers mit mittlerweile über 100 Nutzer*innen fertiggestellt. Nun wird es erstmals endlich die Gelegenheit geben, an nur einem Tag einen Blick in zahlreiche Ateliers zu werfen, die Gemeinschaft kennenzulernen und schlicht einen wunderbaren Tag im gemütlichen Prosecco Retreat zu verbringen!