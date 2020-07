Augsburg, Gaswerksgelände kunstWERK Open Air: Dissy, Nugat, 3Plusss

Samstag, 15. August 2020, 17:30 Uhr Veranstaltungsort: Augsburg, Gaswerksgelände

Line-Up am 18.08.:

Dissy

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. DISSY - psychoblick dissy.

In Symbiose mit Tightill, der inoffizielle Anführer des Bremer Untergrund-Syndikats Erotik Toy Records und MOAT, sendet Dissy trübsinnige Lebenszeichen aus einer bizarren Parallelwelt.

Unverschämt unverblümt. Uneindeutig aufrichtig. Offenherzig empfindungslos. Zum Glück schreibt Wut die besten Punchlines

Nugat

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. NUGAT - NMF (Official Quarantine Video)

»Somewhere between suicidal thoughts and lust for life«

Wo Dunkelheit ist, ist auch Licht. Das Eine kann nicht ohne das Andere existieren.

Ein Phänomen, welches sich in der Musik des Multiinstrumentalisten, Produzenten und Sängers Nugat oftmals widerspiegelt. Ein Talent, welches aus der Not heraus geboren wurde, sein zerrissenes Innenleben zu verarbeiten. Eine Vision die weiterhin besteht, um nach Hoffnung und Antworten zu suchen. Die ersten Erfolge feierte der 1997 geborene Künstler mit seiner Ep „Beats x Beer x Green“, einer Sample-lastigen Arbeit im Sinne deutschsprachiger Beat-Koryphäen wie Dexter oder Brenk.Aus den früheren Beat-EPs wie „Ward 8“ hat sich mittlerweile ein eigenes Genre entwickelt, in welchem Nugat sich in einer Mischung aus kontemporären Rap & R’n’B, neben vielfältigen Pop- & Rock-Einflüssen musikalisch wie lyrisch komplett frei entfalten kann. Ein weiteres Talent, ist seine klare Gesangsstimme, die auf den aktuellen Alben in englischen Vocals zu hören ist. Diese Tatsache hilft dem Musiker, eine Distanz zu den sonst sehr persönlichen Themen aufzubauen und unbefangener darüber zu schreiben. „Wer bin ich“ – ist eine der großen Fragen, mit denen Nugat sich in seinen Songs auseinander setzen muss. Trotz Angstzuständen und Realitätsverlust, will der Künstler vor allem einen Punkt nicht vergessen: Es gibt Hoffnung. Und diese ist in seinen Kunstwerken eindeutig zu spüren.

3Plusss

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. 3Plusss - Lieder für Leute (prod. von WE DO DRUMS)

3Plusss steht vor allem für Humor und für die Liebe zu Boombap-lastigen Beats. Der ehemalige Battlerapper mit der markanten Stimme macht was er will und thematisiert das des Öfteren – gerne mit einer ordentlichen Portion Selbstironie und Sozialkritik. Ob auf Platte oder live auf der Bühne – 3Plusss verkörpert vor allem eines: Spaß an der Sache.

