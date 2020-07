Augsburg, Gaswerksgelände kunstWERK Open Air: Jesper Munk + Matze Semmler

Samstag, 18. Juli 2020, 18:30 Uhr Veranstaltungsort: Augsburg, Gaswerksgelände

Line-Up am 10.07.:

Jesper Munk

Jesper Munk - Happy When I'm Blue (Official Video)

Als einstiger Bluesman und Stimme des White Boy Souls vereint die internationale Musik-Größe Jesper Munk zeitgenössischen R&B, Soul und Querdenker- Pop. Waren 'For In My Way it Lies' (2013) und 'CLAIM' (2016) eine Hommage an den Blues, so präsentierte er mit 'Favourite Stranger’ (2018) ein authentisches und musikalisch weltgewandteres drittes Album. Nach zwei erfolgreichen Tourneen mit seiner Band baut der Künstler nun auf die Intensität und unvermittelte Kraft der klassischen Solo-Show. Roh, pur und intim kommen die Stücke in diesem Umfeld daher und brillieren noch einmal in ganz neuem Glanz.

Die aktuelle EP 'Darling Colour' (2019) verleiht dem Gesang einen puren, melancholischen Charakter und lässt seine einzigartige Stimme neu erstrahlen. Auf Jesper Munks 'Darling Colour' befinden sich fünf Songs, entstanden im eigenen Schlafzimmer und durchdrungen von genau dieser Initimität. Nicht zu verleugnen seine Anfänge als Strassenmusiker und Dauergast etlicher Jam Sessions. Simpler, direkter, mit der Sponantität seiner frühen Arbeiten beseelt und doch ergänzt um sein gereiftes Songwriting.

Auch die Experimentierfreude der letzten Jahre ist erkennbar und so zeigen sich auf der EP fünf neue Songs, die die volle Bandbreite seiner stilistischen Vielfalt aufs Schönste vereinen. Hier treffen sich die vertrauten Töne eines 'Why Worry', das nicht ohne Grund einers der Tour Highlights ist, als auch die tollwütige Kraft der Punk Hommage 'Fishing Hook' oder die Nostalgie des 50iger Jahre inspirierten 'Bad Magic’.

Eine Unabhängikeitserklärung könnte man die EP nennen, die von Anfang bis Ende vom Künstler selbst handgefertigt wurde. Von den ersten Demos, den Aufnahmen, bis zum Artwork in Handarbeit und mit viel Liebe erstellt.

Matze Semmler

Autumn City - Matze Semmler

Matze Semmler, Klassik-Gitarrenstudent bei Dimitri Lavrentiev am LMZ Augsburg, suchte zu Beginn seines Studiums nach seinem eigenen Style Solo-Gitarre zu spielen. Die Technik der klassischen Gitarre kombiniert er mit Percussion, die er zeitgleich zu dem Saitenzupfen unterbringt, was ihn von anderen Solo-Gitarristen abhebt. Er bekommt wortwörtlich aus nur einer Gitarre eine ganze Band heraus. Eigens komponierte & eigens arrangierte Songs inspiriert von Mike Dawes und Petteri Sariola. Ein wahres Live Erlebnis!

