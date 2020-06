Augsburg, Gaswerksgelände kunstWERK Open Air: Matija + Go Go Gazelle

Endlich wieder Live-Formate unter freiem Himmel. Von Literatur über Theater bis zu Live-Konzerten ist beim kunstWERK Open Air alles geboten. Heute live on stage: Matija + Go Go Gazelle.

Freitag, 03. Juli 2020, 19:00 Uhr Veranstaltungsort: Augsburg, Gaswerksgelände

Line-Up am 03.07.:

Go Go Gazelle

Flaschenpost an morgen so heißt sie. Die „Neue“ von Go Go Gazelle. Insgesamt zehn Songs haben es auf das Album geschafft und dieses geizt nicht mit gut ausgearbeiteten, griffigen Melodien. Ihren musikalischen Punkrock-Wurzeln mischt die Band auf Flaschenpost an morgen auch gezielt Folk-Einflüsse bei. Live aufgenommen in einem Berliner Studio mit der Unterstützung von Dennis Kern und Tom Körbler (die beide unter anderem aktiv beteiligt sind an dem prächtigen Live-Sound der Beatsteaks). Gitarre, Bass, Schlagzeug, Gesänge. Ungefiltert und direkt sollte die musikalische Energie der Drei, die sie auf ihren Konzerten versprühen, auch auf Platte zu hören sein. Eine Kapelle, die im Studio befreit aufspielt. Weit weg von so was wie „Alltag“.Go Go Gazelle. Eine Band, deren Mitglieder (früher in Bands wie Benzin und Leerlauf aktiv) gut im Saft sind und mitten im Leben stehen. Die Phase, in der man für gewöhnlich die Lebens-Weichen gestellt hat. So die Zustandsbeschreibung auch bei den Dreien; hier soll kein übertriebener Underground-Punk-ACAB-Ethos aufgebauscht werden. Das Trio beweist sich in seinen Texten entsprechend als aufmerksamer Beobachter und spart nicht mit Selbst-Reflektion und Ironie, aber auch gesellschaftskritische Töne werden nicht zu knapp angestimmt.Und so wollen Sebastian, Andreas und Hutti mit Flaschenpost an morgen in erster Linie zwar unterhalten, aber auch etwas schaffen, das bleibt.Für alles was kommt. Heute und morgen.

Matija

Musik war unsere erste Liebe. Nicht immer hielt diese Liebe. Nicht immer gab man ihr gleich sein ganzes Herz hin. Diese Liebe ist aber immerhin etwas, auf das sich alle einigen können. Ein seltenes Gut dieser Tage. Musik, sie war also unsere erste Liebe. Auch für Matija. Als die Münchener Indie-Pop-Darlings um den namensgebenden Front-Dandy 2017 mit „Are We An Electric Generation Falling Apart?“ bei Clouds Hill debütieren, sind sie blutjung, spielen zu diesem Zeitpunkt dennoch bereits seit sechs Jahren zusammen. Ein Glücksfall, der das Album zu einem der spannendsten Indie-Einstände des Jahres macht. Und Matija zum Phänomen.Matija 2020, das ist musikalische Introspektion, die unweigerlich nach außen dringt und die Hörer selbst zum Nachdenken anregt. Ein wenig beruhigter als noch auf dem sehr stürmischen, jugendhaften „Are We an Electric Generation Falling Apart?“ ist das. Aber das ist okay, mehr als das sogar. Es ist wichtig und notwendig, um voranzukommen. Als Menschen wie als Künstler. Und genau darum geht es Matija. Es mag Bands geben, die das alles nur wegen der Feierei und des Ruhms machen. Matija machen Musik, um sich selbst besser zu verstehen. Und damit auch die Welt. Unterwegs auf dieser Reise werden sie vom Quartett zum Trio, eine Verdichtung, die die Band insbesondere live anfangs vor große Herausforderungen stellt. „Seitdem haben wir unseren Weg zu dritt aber gefunden und teilen dieselben Visionen“, teilt Matija dann aber mit. Alle sind sich ihrer Rollen und Stärken besser bewusst geworden. Und die Musik, die schreiben sie natürlich immer noch gemeinsam

