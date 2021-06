Augsburg, Gaswerk MODULAR Festle 2021

Augsburgs Clubszene kommt zusammen und feiert mit uns den Auftakt des Modular Festles. In Kooperation mit der Club- und Kulturkommission laden wir eine Vielzahl an Augsburger DJ*anes ein, mit uns das elektronische Nachtleben zu zelebrieren. Von 15-24 Uhr stellen eure Augsburger Lieblingsclubs zusammen das Line Up: Mit dabei sind City Club, Kantine, Hallo Werner, Paradox, Soho Stage, Kesselhaus und die Mahagonibar.



Tickets für den Freitag und den Samstag im Bühnenbereich (Bühne am Kessel) können ab Ende Juni gekauft werden. Es wird für diese Veranstaltungen keine Abendkasse geben.