Schere Stein Musik Festival Eine Burg tanzt

Anfahrt

Wenn ihr mit der Bahn/dem Bus kommt:

Der nächste DB-Bahnhof ist in Lohr am Main, auch vom Hauptbahnhof Würzburg ist eine Weiterreise auf die Burg möglich.

Linienbusse fahren von Würzburg über Marktheidenfeld und aus Lohr in Richtung Marktheidenfeld auf die Burg.

Aus der Umgebung oder vom nächsten DB- und Busbahnhof bringen euch Shuttlebusse unkompliziert, entspannt und zu fairen Preisen auf die Burg und wieder zurück nach Hause oder zu den Bahnhöfen.

Bushaltestelle: Bergrothenfels Ortsmitte, von dort ca. 5 Gehminuten zur Burg.

- Linie 1: Lohr am Main - Bergrothenfels

- Linie 2: Strasslücke - Marktheidenfeld ZOB - Bergrothenfels



Wenn ihr mit dem eigenen Fahrzeug kommt:

A3 von Frankfurt oder München, Ausfahrt Marktheidenfeld, oder

A7 von Kassel/Fulda oder Ulm, Ausfahrt Hammelburg.



Parken:

Bitte folgt in Bergrothenfels den Parkanweisungen vor Ort.

Fußweg zum Festivalgelände: ca. 10 Minuten.

Da die Parkmöglichkeit vor Ort begrenzt sind, empfehlen wir euch mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.