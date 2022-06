Sammersee Benefiz Festival 2022 Urlaubsfeeling für den guten Zweck

Wer spielt?

Freitag:

Kasita Kanto | Barksa and the Factory | twiceasmad | Hot Club of Moustaches | Elena Rud | Herr Rauch | Lutopia Orchestra | The Whiskey Foundation



Samstag:

Annika Lang | Bruchpilotem | Rosa Blut | Falschgeld | Packed Rich & Miss Pearl | Cheerio Joe | Glanz & Gloria | Troy of Persia | Sytemabsturz | Revelling Crocks