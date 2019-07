OBEN OHNE Open Air 2019 Fette Beats mitten in München

Samstag, 20. Juli 2019, 13:00 Uhr Veranstaltungsort: München, Königsplatz

Kein Sommer in München ohne OBEN OHNE Open Air! 2019 halten die Festivalmacher in der Landeshaupstadt bereits zum 21. Mal die Fahne hoch für den Pop. Am Königsplatz, wo sonst Klassikfans bestuhlten Konzerten lauschen, fand 1998 das allererste OBEN OHNE Open Air statt - damals noch unter dem Namen "Open Fun".

Der Name hat sich schnell geändert, die Idee ist aber geblieben: Das OBEN OHNE Open Air ist ein nichtkommerzielles Festival für junge Leute, veranstaltet von den Kreisjugendringen München-Stadt und München-Land, das nationale und internationale Künstler in die Stadt holt. Blumentopf, Gentleman, Wir Sind Helden, Die Fanta Vier, Die Orsons, SXTN oder Les Babacools - alle waren sie schon da.

Nach einem Ortswechsel und einigen Jahren an der Alten Messe und dem Messeplatz in Riem zwischen 2008 und 2013 ist das OBEN OHNE Open Air wieder zurück am Königsplatz im Münchner Zentrum - mit 20.000 Fans!

Das OBEN OHNE Open Air ist Vorreiter beim Thema Inklusion: Gebärdensprach-Dolmetscher/innen, eine FM-Anlage für Gehörlose wie auch das Rollstuhlpodest sind bereits fester Bestandteil. Eine Neuerung ist die "Toilette für alle", in welcher Menschen mit schweren Behinderungen alles finden, was sie für ihre persönliche Hygiene beim Open Air brauchen.