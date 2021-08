Music Festival & Pop Conference Nürnberg Pop Festival & Pop Conference 2021

Besonderer Charme

Das Nürnberg Pop Festival ist Süddeutschlands größtes Club- und Showcase-Festival. In verschiedenen Spielstätten wie Kirchen, Museen, Bekleidungsgeschäften, Dächern und natürlich Musikclubs finden seit 2011 Konzerte im Rahmen des Festivals statt. Diese einzigartige Mischung in der malerischen Atmosphäre der Nürnberger Altstadt macht es so besonders. Die begleitende Pop Konferenz bietet eine breite Palette von Themen rund um die Musikindustrie und kulturellen Aspekten.