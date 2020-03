Modular Festival 2020 Zwischen rostigen Gaskesseln trifft sich die Jugend der Stadt

Wer spielt?

MEUTE | GIANT ROOKS | MEGALOH | THE GARDENER & THE TREE | OG KEEMO | KYTES | RIKAS | SOME SPROUTS | JUSE JU | FRANC MOODY | GOLDEN DAWN ARKESTRA | MARTIN KOHLSTEDT | JEREMIAS | TWO YEAR VACATION | ANGER | KEKE | DAS DING AUSM SUMPF | KIND KAPUTT | ELENA RUD | FLORIAN PAUL & DIE KAPELLE DER LETZTEN HOFFNUNG | AERA TIRET | FRANNIETHEFIRST | MISSISSIPPI ISABEL | MOLLO | u.v.m.