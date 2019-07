Modular Festival 2019 10 Jahre Modular

Wer spielt?

FRITTENBUDE | DIE ORSONS | OK KID | LOYLE CARNER | FRISKA VILJOR | SUPERORGANISM | BONAPARTE | ERRDEKA | THE LYTICS | TUA| AHZUMJOT | NATE57 | ALTIN GÜN | BLACKOUT PROBLEMS | NOGA EREZ | MAVI PHOENIX| ANTIFUCHS | CLEVELAND | MASSIMILIANO PAGLIARA | BLOND | GALV | CARI CARI | BAR | AUTO.MATIC.MUSIC | VIOLET | EBOW | BLVTH | PABST | CARPET | BLINKER | SEDEF ADASI & MUALLEM | INTERNATIONAL MUSIC | LOYAL BANDITS | PAINCAKE | JOHANNES ALBERT| BOSTRO PESOPEO *LIVE* | LUCAS CROON *LIVE* | ART IN CRIME | FRIEDRICH SUNLIGHT | LUKE NOA | DAVID KOCHS & DOMINIK MARZ | MELOMANI | KURIOSUM DJS | V:NCENT | DENNO BENNO

MODULARPLUS – BEST NEW ARTIST AUGSBURG SHOWCASE:

ST. LOUIS AND & THE WALKING DEAD | JULO & THE CALUMETS | LIENNE | LILLA BLUE | DAS KITSCH | BOOST | HAUSNUMMER 13 | MORITZ

BYON SHOWCASE: LIONLION | TELQUIST | MOLA | HANNAH & FALCO | AMI WARNING