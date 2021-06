Zauberberg Kultur Express Die Open Air Tour durch Niederbayern

14 Stationen fährt der Zauberberg Kultur Express zwischen Juli und Oktober in ganz Niederbayern an. Mit dabei, richtig gute Musik! Bbou, Voodoo Jürgens, Whiskey Foundation und Moop Mama stehen unter anderem als Headliner auf dem Programm. Der Kultur Express zeichnet sich durch seine musikalische Vielseitigkeit aus und präsentiert bekannte Acts neben lokalen Nachwuchskünstler:innen aus der Region. Es ist dem Veranstalter:innen-Team nämlich ein Anliegen, vor allem den Bands aus der Region wieder Auftrittsmöglichkeiten bieten zu können. Wir finden das total schön und würden am liebsten in jeder Stadt mit dabei sein!