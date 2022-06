Kuahgartn Open Air 2022 Das Indie-Gartenfest

Anfahrt

Mit dem Auto:

- Von München auf der B 304 bis ca. 5 km vor Wasserburg am Inn, dann links Richtung Hohenlinden und dann nach ca. 1 km rechts auf das Parkplatzgelände.

- Von Traunstein auf der B 304 bis ca. 5 km nach Wasserburg am Inn, dann links Richtung Hohenlinden und dann weiter wie von München aus.

- Von Rosenheim auf der B15 bis Wasserburg am Inn, dann auf die B 304 Richtung München und nach ca. 5 km rechts Richtung Hohenlinden, dann weiter wie von München aus.

- Von Landshut auf der B15 bis Wasserburg am Inn, dann auf die B 304 Richtung München und nach ca. 5 km rechts Richtung Hohenlinden, dann weiter wie von München aus.



Mit der Bahn:

Bis Wasserburg am Inn/Reitmehring, von dort wird dann mehrmals ein Shuttle zum Gelände gehen.



Es wird außerdem wieder einen Shuttle-Service von Wasserburg zum Festivalgelände geben. Nähere Infos auf der Website des Festivals.