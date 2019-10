PULS Festival 2019 Das Line-Up in Erlangen und München

Zwei Abende lang feiern wir mit euch die beste neue Musik – dazu haben wir nicht nur die freshsten Newcomer von Schorndorf bis Kapstadt, sondern auch die Londoner Indie-Helden Bombay Bicycle Club auf die weiß-blaue Karte gepackt. Das garniert mit ein paar all-time favourite Bands von PULS – und fertig ist eure perfekte Abendgestaltung für den 29.11. im E-Werk in Erlangen und den 30.11. im BR Funkhaus in München!

Ob ihr in Erlangen dabei seid oder einen Tag später nach München kommt – jeder Abend wird was ganz Besonderes. Besonders ist auch, dass das Line-Up in beiden Städten in diesem Jahr komplett deckungsgleich ist. Sogar das Münchner Rundfunkorchester wird sich in den Reisebus nach Franken setzten, um zusammen mit Lisa Morgenstern einen unvergesslichen Auftritt auf eine der E-Werk Bühnen zu zaubern.

PULS Festival Line-Up am 29.11.2019 im E-Werk in Erlangen und am 30.11.2019 im BR Funkhaus in München:

Bombay Bicycle Club ▲ Alice Phoebe Lou ▲ Electric Guest ▲ Yellow Days ▲ Lisa Morgenstern mit dem Münchner Rundfunkorchester ▲ MAJAN ▲ International Music ▲ SEDA ▲ Angela Aux ▲ Umme Block ▲ Pauls Jets ▲ Endlich Rudern

Alle weiteren Infos und die Tickets fürs PULS Festival 2019 gibt es gleich hier: